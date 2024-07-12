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В Коми новая водоочистная станция строится с опережением графика: она заработает уже этой осенью

В Коми новая водоочистная станция строится с опережением графика: она заработает уже этой осеньюФото со страницы В.Уйба ВКонтакте

Строящиеся очистные сооружения "Пожня-Ель" в Ухте идут с опережением графика. Об этом сообщил Глава Республики Коми Владимир Уйба на своих страницах в социальных сетях.

Строительство объекта проводится в рамках региональной программы "Чистая вода", которая является частью национального проекта "Жилье и городская среда".

"Министерство строительства Коми, курирующее данный проект, предоставило мне отчет. Уже этой осенью новая станция начнет снабжать жителей Ухты и соседних районов качественной питьевой водой, " - заявил Владимир Уйба.

Запуск очистной станции запланирован на ноябрь. Общая стоимость проекта превышает один миллиард рублей.

Водозабор "Пожня-Ель" находится в 25 километрах от Ухты. Вода поступает из 27 скважин, обеспечивающих водоснабжение города и таких микрорайонов, как Дальний, Ветлосян, Озерный, Подгорный, Дежнево и УРМЗ.

Производительность станции составляет 26 тысяч кубометров воды в сутки.

На данный момент готовность станции достигла 83, 3%. Ведутся работы по установке систем освещения, видеонаблюдения и сигнализации.

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