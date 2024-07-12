В Коми новая водоочистная станция строится с опережением графика: она заработает уже этой осенью

Строящиеся очистные сооружения "Пожня-Ель" в Ухте идут с опережением графика. Об этом сообщил Глава Республики Коми Владимир Уйба на своих страницах в социальных сетях.

Строительство объекта проводится в рамках региональной программы "Чистая вода", которая является частью национального проекта "Жилье и городская среда".