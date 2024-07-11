Семь жителе Коми, пострадавших на рабочем месте, получили новые автомобили
- 20:15 11 июля
- 6+
- Инесса Богатая
В Республику Коми прибыла партия специальных автомобилей для граждан, получивших травмы на рабочем месте или страдающих профессиональными заболеваниями.
Сегодня трое жителей региона получили ключи от новых машин Lada Granta из рук Антона Хозяинова, руководителя регионального отделения Социального фонда России по Республике Коми. Еще четыре автомобиля были переданы жителям Ухты, Печоры и Воркуты. Эти авто оборудованы ручным управлением для тех, кто получил серьезные повреждения ног. На закупку автомобилей фонд выделил 7, 6 миллионов рублей.
Транспортное средство предоставляется один раз в семь лет и впоследствии оформляется в собственность получателя. При выдаче нового автомобиля старое остается у владельца. Также фонд в Коми компенсирует расходы на топливо и один раз за весь срок эксплуатации оплачивает капитальный ремонт машины.
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