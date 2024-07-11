По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут

Для успешного выращивания голубики необходимо обеспечить кислую и хорошо увлажненную почву. Идеальная почва должна иметь кислотность не менее 4 рН, а также содержать элементы, такие как верховой торф, перегной на основе еловых иголок и почву из-под хвойных деревьев. Супесчаные грунты и торфяники подходят лучше всего, тогда как глиноземы и суглинки не рекомендуются из-за застоя воды и недостаточной воздухопроницаемости. Чтобы подкислить почву, можно использовать следующие методы:

Лимонная кислота: 1 чайная ложка на 3 литра воды.

Яблочная кислота: полстакана на 10 литров воды.

Щавелевая кислота: 1 чайная ложка на 3 литра воды.

Столовый уксус (9%): 100 мл на 10 литров воды. Эти растворы нужно применять регулярно, так как полив обычной водой постепенно снижает кислотность почвы. Оптимально проводить подкисление раз в две недели при высоком уровне раскисления и раз в месяц при незначительном снижении кислотности.

Для улучшения состава почвы следует добавить песок, торф, хвою и опилки. Дополнительное использование сульфатных удобрений или электролита для аккумуляторов также может помочь поддерживать необходимую кислотность. Выбирать место для посадки нужно внимательно, избегая низинных территорий и обеспечивая хорошую освещенность, чтобы избежать застоя воды и способствовать активному развитию растений.

Следование этим рекомендациям поможет создать идеальные условия для выращивания голубики и получения богатого урожая, пишет pravda.ru.