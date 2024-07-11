В Коми задержали мошенника, который сам стал жертвой обмана
- 19:16 11 июля
- 16+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре полиция задержала курьера мошенников, который сам стал жертвой обмана. 93-летнюю женщину обманули под предлогом ДТП с участием ее родственницы, выманив 500 тысяч рублей. Пенсионерка поняла, что это была афера, только после звонка настоящей дочери.
Полицейские быстро организовали оперативные мероприятия. Вскоре ими был замечен молодой человек из Кирова, который сам подал заявление о мошенничестве — его обманули на 23 тысячи рублей через интернет-объявление про услуги интимного характера.
Этот 18-летний студент совпал с ориентировкой на курьера, причастного к обману пенсионерки. Он пояснил, что нашел работу курьера в интернете, забирал деньги по адресам, и оставлял себе процент. Был задержан и проверяется на причастность к другим подобным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Читайте также:
- Так малосольные огурцы вы еще не делали: выбери свой из 5 классных рецептов
- Чем подкормить малину летом, чтобы была сладкая и крупная
- Радуют с весны до осени: с какими растениями сочетается хоста
- С 12 июля жизнь всех неработающих россиян изменится навсегда: Татьяна Голикова раскрыла указ
- Указ подписан: баню придется снести — касается всех, у кого есть дача или участо