В одном из районов Сыктывкара скоро откроется городской пляж

Сыктывкарский городской пляж в местечке Кируль может заработать уже на этой неделе. О такой новости сообщает столичная администрация.

Точной даты пока еще нет. Напомним, ранее мэрия Сыктывкара сообщала, что открытие пляжа откладывается из-за высокого уровня воды в реке Сысола.