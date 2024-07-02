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В одном из районов Сыктывкара скоро откроется городской пляж

В одном из районов Сыктывкара скоро откроется городской пляж

Сыктывкарский городской пляж в местечке Кируль может заработать уже на этой неделе. О такой новости сообщает столичная администрация.

Точной даты пока еще нет. Напомним, ранее мэрия Сыктывкара сообщала, что открытие пляжа откладывается из-за высокого уровня воды в реке Сысола.

Власти столицы Коми отмечают, что горожане и гости Сыктывкара могут находится на территории пляжа в местечке Кируль. Однако купание там пока запрещено: водолазы еще не проверили дно, кроме того, вода в реке остается холодной.

Также на городском пляже уже дежурят сотрудники спасательных служб. Также профилактическую работу выполняют волонтеры общественного патруля “Нептун”. Они информируют граждан о безопасном поведении на реке и вблизи водоемов.

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