В Сыктывкаре 11-летняя школьница сломала на перемене руку и отсудила более 300 тысяч рублей
- 08:15 11 июля
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- Татьяна Зубова
Одну из школ столицы Коми суд обязал выплатить ученице 300 тысяч рублей. Подробнее о разбирательстве рассказали в пресс-службе судов Коми.
Как следуют из материалов дела, 11-летняя девочка, находясь в школе, на перемене играла со своими приятелями. В какой-то момент один из детей подставил школьнице подножку, в результате чего та упала и получила травму. Позднее медики диагностировали юной пациентке перелом правой плечевую кости, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.
Поскольку образовательное учреждение не сумело обеспечить необходимый уровень безопасности учащихся, прокуратура, представляя интересы пострадавшей стороны, обратилась в суд, требуя взыскать с образовательного учреждения компенсацию морального вреда.
Суд, в свою очередь, согласился с позицией обвинителя и обязал ответчика выплатить девочке компенсацию в размере 300 тысяч рублей, а ее матери – 50 тысяч рублей, подытожили в ведомстве.