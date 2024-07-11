В Сыктывкаре 11-летняя школьница сломала на перемене руку и отсудила более 300 тысяч рублей

Одну из школ столицы Коми суд обязал выплатить ученице 300 тысяч рублей. Подробнее о разбирательстве рассказали в пресс-службе судов Коми.

Как следуют из материалов дела, 11-летняя девочка, находясь в школе, на перемене играла со своими приятелями. В какой-то момент один из детей подставил школьнице подножку, в результате чего та упала и получила травму. Позднее медики диагностировали юной пациентке перелом правой плечевую кости, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.