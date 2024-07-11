Глоба назвала главного счастливчика 2024 года: головокружительное счастье и водопад денег в июле

Известный российский астролог Тамара Глоба дала прогноз и назвала главного счастливчика 2024 года. Наилучшим образом, по мнению ведущей, все сложится для Весов. А самым головокружительным и удачным будет период в июле. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Тамара Глоба считает, что именно у Весов все сложится лучше других в 2024 году. Их ждет небывалое счастье и успех в финансовой сфере. Все это обрушится на хрупкие плечи представителей знака зодиака весной. Именно тогда будет наиболее удачный и благоприятный период для Весов. Кроме материальных благ, впереди еще и романтический успех. В руки приплывут не только деньги, но и любовь появится на горизонте.