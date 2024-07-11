Жара пошла на спад:погода в Коми 10 июля

Приятный тёплый летний день ожидается на территории Коми сегодня, 10 июля. Об этом сообщили специалисты регионального ЦГМС.

В целом в этот день синоптики прогнозируют переменную облачность. При этом местами пройдет кратковременный дождь и даже гроза. Ветер подует с севера, северо-запада. Его скорость составит около 6-11 метров в секунду. Однако в дневные часы порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. В северо-восточной части Коми ветер северо-западный, западный до 7-12 метров в секунду. Однако локально возможны порывы порядка 15-17 метров в секунду. Ночью сегодня будет прохладно - синоптики обещают не более +9...+14С, днем на севере Коми воздух прогреется лишь до +14...+19С. На юге Коми потеплеет до +17...+22°С.