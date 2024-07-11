Пенсии повысятся, указ уже подписан: Голикова назвала новый размер выплат пенсионерам

Эта информация стала предметом обсуждения после обнародования проекта бюджета с предложениями по увеличению выплат. Условия получения страховой пенсии по возрасту:Возрастные требования: для женщин пенсионный возраст установлен в 60 лет, для мужчин — в 65 лет, но эти нормы вступят в силу только с 2028 года. В настоящее время действует переходный период.

Трудовой стаж: минимальный необходимый трудовой стаж для выхода на пенсию в текущем году составляет 14 лет, в следующем году этот показатель увеличится до 15 лет.

Индивидуальный пенсионный коэффициент: в настоящее время ИПК для выхода на пенсию равен 25,8 баллам, а по планам на 2024 год он возрастёт до 28,2 баллов, пишет ko44.ru.