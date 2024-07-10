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В Сыктывкаре возле ночного клуба в Орбите нельзя будет парковать машины после 22:00

В Сыктывкаре возле ночного клуба в Орбите нельзя будет парковать машины после 22:00Фото МКП "Дорожное хозяйство"

В Сыктывкаре приняли радикальные меры для борьбы с громкой музыкой из автомобилей в ночное время возле небезизвестного клуба в микрорайоне Орбита. Горожане, которые живут рядом с увеселительным заведением уже несколько лет страдают от шума.

Местные жалуются, что каждые выходные нарушают их покой крики, драки и громкая музыка, превращающаяся в уличные дискотеки. Ни стеклопакеты, ни звонки в полицию, ни личные просьбы и угрозы не помогают.

Для решения проблемы введены строгие меры: парковка на территории клуба и прилегающих к нему участках запрещена с 22.00 до 6.00. Эта мера не коснется посетителей магазинов, находящихся в том же здании.

Сообщается, что в будущем будут предприняты и другие шаги для обеспечения тишины.

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