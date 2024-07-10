В Сыктывкаре возле ночного клуба в Орбите нельзя будет парковать машины после 22:00

В Сыктывкаре приняли радикальные меры для борьбы с громкой музыкой из автомобилей в ночное время возле небезизвестного клуба в микрорайоне Орбита. Горожане, которые живут рядом с увеселительным заведением уже несколько лет страдают от шума.

Местные жалуются, что каждые выходные нарушают их покой крики, драки и громкая музыка, превращающаяся в уличные дискотеки. Ни стеклопакеты, ни звонки в полицию, ни личные просьбы и угрозы не помогают.