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Чем подкормить флоксы в июле, чтобы они пышно и долго цвели

Чем подкормить флоксы в июле, чтобы они пышно и долго цвели

В июле наступает пора удивительного цветения флоксов. Ваша цветочная клумба будет привлекать всеобщее внимание, если вы сейчас уделите растениям немного заботы.

К этому моменту, растения, получившие достаточно азота, уже сформировали здоровую зеленую массу и начинают образовывать бутоны. Теперь им нужна подкормка с высоким содержанием калия и микроэлементов. Это продлит цветение, сделает цвет лепестков более ярким и насыщенным, а также укрепит иммунитет растений.

Используйте готовые удобрения для цветущих растений, добавив в раствор 1 столовую ложку сульфатной нитрофоски на 10 литров воды. Также подойдёт настой древесной золы: 200 грамм (2 стакана) золы залейте кипятком, настаивайте двое суток, процедите и доведите объем до 10 литров.

Если флоксы растут плотным массивом и доступ к корням затруднён, проведите внекорневую подкормку теми же удобрениями, но в меньшей концентрации. Для такой обработки выбирайте пасмурные дни или вечернее время, чтобы избежать ожогов листьев от солнечных лучей.

В это же время проведите профилактическую обработку фунгицидами, такими как Топаз или Скор. При первых признаках мучнистой росы опрыскайте растения коллоидной серой (40 грамм на 10 литров воды).

Осмотрите кусты и удалите все подсохшие, травмированные и искривленные побеги. Эта санитарная обрезка поможет увеличить размер цветков.

Не допускайте пересыхания почвы - в сухую погоду регулярный полив флоксов крайне необходим. С началом цветения в особенно жаркие дни притеняйте растения от палящего солнца, иначе цветки могут выгореть, пишет izvmor.ru.

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