Чем подкормить флоксы в июле, чтобы они пышно и долго цвели

В июле наступает пора удивительного цветения флоксов. Ваша цветочная клумба будет привлекать всеобщее внимание, если вы сейчас уделите растениям немного заботы.

К этому моменту, растения, получившие достаточно азота, уже сформировали здоровую зеленую массу и начинают образовывать бутоны. Теперь им нужна подкормка с высоким содержанием калия и микроэлементов. Это продлит цветение, сделает цвет лепестков более ярким и насыщенным, а также укрепит иммунитет растений.