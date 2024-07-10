Чем подкормить флоксы в июле, чтобы они пышно и долго цвели
- 21:33 10 июля
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- Служба новостей
В июле наступает пора удивительного цветения флоксов. Ваша цветочная клумба будет привлекать всеобщее внимание, если вы сейчас уделите растениям немного заботы.
К этому моменту, растения, получившие достаточно азота, уже сформировали здоровую зеленую массу и начинают образовывать бутоны. Теперь им нужна подкормка с высоким содержанием калия и микроэлементов. Это продлит цветение, сделает цвет лепестков более ярким и насыщенным, а также укрепит иммунитет растений.
Используйте готовые удобрения для цветущих растений, добавив в раствор 1 столовую ложку сульфатной нитрофоски на 10 литров воды. Также подойдёт настой древесной золы: 200 грамм (2 стакана) золы залейте кипятком, настаивайте двое суток, процедите и доведите объем до 10 литров.
Если флоксы растут плотным массивом и доступ к корням затруднён, проведите внекорневую подкормку теми же удобрениями, но в меньшей концентрации. Для такой обработки выбирайте пасмурные дни или вечернее время, чтобы избежать ожогов листьев от солнечных лучей.
В это же время проведите профилактическую обработку фунгицидами, такими как Топаз или Скор. При первых признаках мучнистой росы опрыскайте растения коллоидной серой (40 грамм на 10 литров воды).
Осмотрите кусты и удалите все подсохшие, травмированные и искривленные побеги. Эта санитарная обрезка поможет увеличить размер цветков.
Не допускайте пересыхания почвы - в сухую погоду регулярный полив флоксов крайне необходим. С началом цветения в особенно жаркие дни притеняйте растения от палящего солнца, иначе цветки могут выгореть, пишет izvmor.ru.
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