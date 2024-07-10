В одном из городов Коми повысят стоимость проезда на общественном транспорте

Комитет по тарифному регулированию опубликовал на портале проект, предлагающий пересмотреть тарифы на проезд в Инте. Основная цель проекта — установить предельные тарифы на регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Согласно предложению, максимальная стоимость проезда в городских автобусах составит 25 рублей, а в пригородных районах — 3, 23 рубля за километр. Сейчас билет в городском общественном транспорте стоит 23 рубля, а километр в пригороде — 3, 01 рубля. Цены на междугородние перевозки останутся неизменными — 6, 31 рубля за километр.