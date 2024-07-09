В Сыктывкаре прекратит свое существование автобусный маршрут №12
- 00:40 10 июля
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- Олег Помидоров
Такая информация стала известна, после недавнего сообщения администрации столицы Коми.
Не так давно в Сыктывкаре сократили количество автобусов на маршруте №12. С зимы 2025 года власти столицы Коми приняли решение остановить действие этого маршрута полностью.
Сейчас пассажиры этого маршрута могут попасть из Эжвы до нижних кварталов центра столицы Коми.
Помимо этого, сейчас власти рассматривают возможность создать 4-й магистральный маршрут №1м, который должен будет решить вопрос доступности Эжвы. Сейчас специалисты проводят изучение целесообразности данного решения. Недавно появилась информация, что помимо отмены №12 маршрута, свой путь кардинально поменяют маршруты №№ 18 и 54. Многие жители Сыктывкара негативно восприняли это решение и возмещают недовольство в комментариях в социальных сетях.