В Сыктывкаре прекратит свое существование автобусный маршрут №12

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Такая информация стала известна, после недавнего сообщения администрации столицы Коми. Не так давно в Сыктывкаре сократили количество автобусов на маршруте №12. С зимы 2025 года власти столицы Коми приняли решение остановить действие этого маршрута полностью.

Сейчас пассажиры этого маршрута могут попасть из Эжвы до нижних кварталов центра столицы Коми.