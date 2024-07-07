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В Коми исчезли редкие лишайники

В Коми исчезли редкие лишайникиФото из архива "Про Город"

С 1 по 5 июля в Сыктывкаре состоялась международная конференция "Лишайники: от молекул до экосистем", привлекшая специалистов-лихенологов из тридцати различных городов России и зарубежных стран.

По информации Коми научного центра, в республике было идентифицировано 1147 видов лишайников, из которых 85 занесены в региональную Красную книгу 2019 года. Исследования выявили, что популяции 56 видов уже изучены, однако некоторые, такие как Дендрискостикта райта, Гетеродермия красивая, Цетрелия оливковая и Тукнерария лаурери, исчезли из-за вырубки лесов.

Ученые обнаружили новые места обитания редких видов и предложили создать три новые особо охраняемые природные территории ботанического профиля: "Евты", "Дингульский лес" и "Лехта" для их сохранения. Оставшиеся 29 видов, указанных в Красной книге, планируется исследовать в 2024-2025 годах в труднодоступных районах, для чего потребуется организация экспедиций с использованием вертолета.

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