В Коми исчезли редкие лишайники

С 1 по 5 июля в Сыктывкаре состоялась международная конференция "Лишайники: от молекул до экосистем", привлекшая специалистов-лихенологов из тридцати различных городов России и зарубежных стран.

По информации Коми научного центра, в республике было идентифицировано 1147 видов лишайников, из которых 85 занесены в региональную Красную книгу 2019 года. Исследования выявили, что популяции 56 видов уже изучены, однако некоторые, такие как Дендрискостикта райта, Гетеродермия красивая, Цетрелия оливковая и Тукнерария лаурери, исчезли из-за вырубки лесов.