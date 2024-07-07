В Коми исчезли редкие лишайники
- 13:45 7 июля
- 0+
- Инесса Богатая
С 1 по 5 июля в Сыктывкаре состоялась международная конференция "Лишайники: от молекул до экосистем", привлекшая специалистов-лихенологов из тридцати различных городов России и зарубежных стран.
По информации Коми научного центра, в республике было идентифицировано 1147 видов лишайников, из которых 85 занесены в региональную Красную книгу 2019 года. Исследования выявили, что популяции 56 видов уже изучены, однако некоторые, такие как Дендрискостикта райта, Гетеродермия красивая, Цетрелия оливковая и Тукнерария лаурери, исчезли из-за вырубки лесов.
Ученые обнаружили новые места обитания редких видов и предложили создать три новые особо охраняемые природные территории ботанического профиля: "Евты", "Дингульский лес" и "Лехта" для их сохранения. Оставшиеся 29 видов, указанных в Красной книге, планируется исследовать в 2024-2025 годах в труднодоступных районах, для чего потребуется организация экспедиций с использованием вертолета.
Читайте также:
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- Морковь сразу пойдёт в рост: в начале июля полейте грядку этим раствором — первый шаг к урожаю
- Лучше сена и навоза: 1 горсть на грядку картошки при окучивании - урожай будет до осени
- Меняйте планы, нас ждут ливни и похолодание: синоптики дали новый прогноз погоды до конца недели
- С 8 июля жизнь всех неработающих россиян изменится навсегда: Татьяна Голикова раскрыла указ