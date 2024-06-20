В Сосногорском районе Коми упразднят поселок-призрак Иван-Ёль

В Сосногорском поселке Иван-Ёль уже много лет нет зарегистрированных жителей, поэтому этот пункт предложили упразднить. Госсовет Коми рассмотрит предложение на заседании 19 сентября. В случае соглашения, поселок вычеркнут из законов Коми.

Поселок признали закрывающимся в 2008 году, на тот момент в населенном пункте было зарегистрировано 185 человек.