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В Сосногорском районе Коми упразднят поселок-призрак Иван-Ёль

В Сосногорском районе Коми упразднят поселок-призрак Иван-ЁльФото из архива "Про Город"

В Сосногорском поселке Иван-Ёль уже много лет нет зарегистрированных жителей, поэтому этот пункт предложили упразднить. Госсовет Коми рассмотрит предложение на заседании 19 сентября. В случае соглашения, поселок вычеркнут из законов Коми. 

Поселок признали закрывающимся в 2008 году, на тот момент в населенном пункте было зарегистрировано 185 человек.  

В начале июня 2024 года всех жителей сняли с регистрационного учета. В данный момент там нет людей. Переселение жителей было завершено в далеком 2010 году. 

В поселке нет никаких предприятий, магазинов, также социальная сфера в населенном пункте не развивается: почта, детский сад и школа отсутствуют. Дома также не обеспечиваются электроэнергией.

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