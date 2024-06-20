В Сыктывкаре риелтора заподозрили в мошенничестве

В Сыктывкаре 42-летний мужчина обратился в Центр по предоставлению государственных услуг за получением денежных средств на развитие своего дела. Он хотел реализовать бизнес по продажам имущества. Однако все деньги для этих целей он потратил не по назначению. Об этом сообщает УМВД по Коми.

Как установило следствие, мужчина получил на развитие своего риэлторского бизнеса 350 тысяч рублей. Условия контракта он не выполнил. В результате таких действий, на недобросовестного гражданина возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В данный момент правоохранительные органы проводят следственную проверку.