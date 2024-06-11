В Печоре по факту частичного обрушения дома возбудили второе уголовное дело

Фото ГУ МЧС по Коми

В мае 2024 года произошло частичное обрушение многоквартирного дома, расположенного по адресу Печорский проспект, 69, в городе Печоре. Печорская межрайонная прокуратура провела проверку, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Оказалось, что уже с марта 2021 года руководство муниципального района "Печора" намеренно затягивало процесс признания этого здания, а также другого дома на улице Западной, 47, в качестве аварийных.

Выявлено, что администрация района не организовала должное инструментальное обследование этих зданий. Кроме того, не были приняты меры для расселения жителей, которые подвергались риску из-за ухудшающегося состояния зданий. В ходе расследования также выяснилось, что обследование зданий поручалось организации, чьи сотрудники не обладали необходимой квалификацией. Это привело к неэффективному использованию бюджетных средств.