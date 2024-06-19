Бывший сотрудник нацпарка “Югыд Ва” вместе с супругой предстанут перед судом за браконьерство
- 20:15 19 июня
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- Инесса Богатая
В Коми возбуждено уголовное дело в отношении экс-работника национального парка “Югыд Ва” и его жены. Их обвиняют в незаконной ловле рыбы на особо охраняемых природных территориях.
По данным следствия, рабочий лесного хозяйства парка вместе со своей женой, которая была волонтером, дежурили на туричтиеской базе. В конце ноября 2023 года они вместе договорились поехать к акваторию ручья Балбанью и наловить рыбы. Мужчина оставил девушку одну возле акватория, а сам пошел за дровами для костра. Однако, их планам не удалось свершиться: их заметили инспекторы парка, которые в тот момент патрулировали территорию.
У нарушителей обнаружили восемь особей арктического гольца, внесенного в Красную книгу Республики Коми. Они нанесли своими действиями ущерб на 14,8 тысяч рублей.
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