Бывший сотрудник нацпарка “Югыд Ва” вместе с супругой предстанут перед судом за браконьерство

В Коми возбуждено уголовное дело в отношении экс-работника национального парка “Югыд Ва” и его жены. Их обвиняют в незаконной ловле рыбы на особо охраняемых природных территориях.

По данным следствия, рабочий лесного хозяйства парка вместе со своей женой, которая была волонтером, дежурили на туричтиеской базе. В конце ноября 2023 года они вместе договорились поехать к акваторию ручья Балбанью и наловить рыбы. Мужчина оставил девушку одну возле акватория, а сам пошел за дровами для костра. Однако, их планам не удалось свершиться: их заметили инспекторы парка, которые в тот момент патрулировали территорию.