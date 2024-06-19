В Сыктывкаре задержали мужчину, который устроил ночную стрельбу
- 18:35 19 июня
- 12+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре в ночь с 18 на 19 июня во дворе дома по адресу Морозова, 124/ 1 неизвестный устроил стрельбу. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Очевидцы сообщают, что мужчина громко кричал и производил выстрелы в воздух. После этого нарушитель тишины выкинул предмет, похожий на пистолет, в мусорный бак. Об этом пишет пресс-служба УМВД России по городу Сыктывкару.
Подозреваемого задержали правоохранители и доставили в отделение полиции. Как установили сотрудники МВД, нарушителем оказался сыктывкарец 1989 года рождения. Мужчина был в неадекватном состоянии и не смог объяснить свои действия. Его госпитализировали.
Уточняется,что никто от рук нарушителя не пострадал в этом инциденте. Начата проверка по данному факту. Предмет, из которого стрелял мужчина полицейские нашли и изъяли.
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