В Сыктывкаре задержали мужчину, который устроил ночную стрельбу

В Сыктывкаре в ночь с 18 на 19 июня во дворе дома по адресу Морозова, 124/ 1 неизвестный устроил стрельбу. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Очевидцы сообщают, что мужчина громко кричал и производил выстрелы в воздух. После этого нарушитель тишины выкинул предмет, похожий на пистолет, в мусорный бак. Об этом пишет пресс-служба УМВД России по городу Сыктывкару.

Подозреваемого задержали правоохранители и доставили в отделение полиции. Как установили сотрудники МВД, нарушителем оказался сыктывкарец 1989 года рождения. Мужчина был в неадекватном состоянии и не смог объяснить свои действия. Его госпитализировали.