Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре задержали мужчину, который устроил ночную стрельбу

В Сыктывкаре задержали мужчину, который устроил ночную стрельбу Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре в ночь с 18 на 19 июня во дворе дома по адресу Морозова, 124/ 1 неизвестный устроил стрельбу. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Очевидцы сообщают, что мужчина громко кричал и производил выстрелы в воздух. После этого нарушитель тишины выкинул предмет, похожий на пистолет, в мусорный бак. Об этом пишет пресс-служба УМВД  России по городу Сыктывкару. 

Подозреваемого задержали правоохранители и доставили в отделение полиции. Как установили сотрудники МВД, нарушителем оказался сыктывкарец 1989 года рождения. Мужчина был в неадекватном состоянии и не смог объяснить свои действия. Его госпитализировали. 

Уточняется,что никто от рук нарушителя не пострадал в этом инциденте. Начата проверка по данному факту. Предмет, из которого стрелял мужчина полицейские нашли и изъяли.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости