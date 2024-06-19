Сыктывкарцам рассказали, как обезопасить себя от ботулизма
- 14:30 19 июня
- 6+
- Инесса Богатая
Ботулизм — серьезная пищевая инфекция, которая без качественного лечения может привести к параличу и даже к летальному исходу. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории “Гемотест” Екатерина Кашух рассказала о первых симптомах этой болезни и поделилась советами, как можно себя обезопасить от нее.
По словам врача, возбудителем ботулизма считается бактерия Clostridium botulinum. Она обитает в грибных и овощных консервах, а также тушенке, вяленой и копченой рыбе, колбасе, ветчине и других мясных полуфабрикатах. Следует обращать внимание на крышки банок, они могут быть вздутыми из-за газов, которые выделяют бактерии.
Также гастроэнтеролог отметила, что в организме бактерии начинают очень быстро размножаться и производить ботулотоксин – органический яд, способный поразить нервную систему и приводить к параличу мышц.
Первые признаки заболевания развиваются через 2-24 часа после употребления небезопасного продукта. Также у зараженного появляется тошнота, рвота, боль в животе, метеоризи и недомогание. Через несколько часов у больного нарушается речь, зрение становится нечетким, появляются судороги и паралич гортани. При таком случае необходимо незамедлительно вызвать врача.
Для того, чтобы защитить себя от от ботулизма специалист советует тщательно выбирать продукты питания: не покупать в непроверенных местах копченую и вяленую рыбу, консервы, тушенку и мясные полуфабрикаты, не есть консервы с помутневшим содержимым или вздутой крышкой, мыть фрукты и овощи перед едой.
Читайте также:
- Чеснок просто обожает это популярное удобрение, особенно в июне
- Дьявольская жара + 38 градусов придет в Россию уже скоро: Вильфанд рассказал о самом жарком месяце
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина предсказала удачу трем знакам в конце июня 2024 года
- Отрава в яркой бутылке: в Роскачестве назвали растительное масло, которое испортит любое блюдо
- "Цена взлетит в небеса": россиян призвали заранее купить это