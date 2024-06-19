Сыктывкарцам рассказали, как обезопасить себя от ботулизма

Ботулизм — серьезная пищевая инфекция, которая без качественного лечения может привести к параличу и даже к летальному исходу. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории “Гемотест” Екатерина Кашух рассказала о первых симптомах этой болезни и поделилась советами, как можно себя обезопасить от нее.

По словам врача, возбудителем ботулизма считается бактерия Clostridium botulinum. Она обитает в грибных и овощных консервах, а также тушенке, вяленой и копченой рыбе, колбасе, ветчине и других мясных полуфабрикатах. Следует обращать внимание на крышки банок, они могут быть вздутыми из-за газов, которые выделяют бактерии.