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Сыктывкарцам рассказали, как обезопасить себя от ботулизма

Сыктывкарцам рассказали, как обезопасить себя от ботулизмаФото из архива "Про Город"

Ботулизм — серьезная пищевая инфекция, которая без качественного лечения может привести к параличу и даже к летальному исходу. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук,  эксперт Лаборатории “Гемотест” Екатерина Кашух рассказала о первых симптомах этой болезни и поделилась советами, как можно себя обезопасить от нее. 

По словам врача, возбудителем ботулизма считается бактерия Clostridium botulinum. Она обитает в грибных и овощных консервах, а также тушенке, вяленой и копченой рыбе, колбасе, ветчине и других мясных полуфабрикатах. Следует обращать внимание на  крышки банок, они могут быть вздутыми из-за газов, которые выделяют бактерии. 

Также гастроэнтеролог отметила, что в организме бактерии начинают очень быстро размножаться и производить ботулотоксин –  органический яд, способный поразить нервную систему и приводить к параличу мышц.

Первые признаки заболевания развиваются через 2-24 часа после употребления небезопасного продукта. Также у зараженного появляется тошнота, рвота, боль в животе, метеоризи и недомогание. Через несколько часов у больного нарушается речь, зрение становится нечетким, появляются судороги и паралич гортани. При таком случае необходимо незамедлительно вызвать врача. 

Для того, чтобы защитить себя от от ботулизма специалист советует тщательно выбирать продукты питания: не покупать в непроверенных местах копченую и вяленую рыбу, консервы, тушенку и мясные полуфабрикаты, не есть консервы с помутневшим содержимым или вздутой крышкой, мыть фрукты и овощи перед едой.

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