В Коми осудили мигранта за мошенничество: мужчина был курьером в преступной группировке
- 12:15 19 июня
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- Инесса Богатая
21-летнего мигранта лишили свободы за мошенничество. Как установил суд, весной 2023 года мужчина состоял в организованной группе, которая обманывала пенсионеров и вымогала у них деньги. В этой схеме подсудимый был курьером. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
Как выяснило следствие, мужчина ради легкой наживы приехал в Коми из Москвы. Мошенники действовали так: звонили пенсионерам на телефон и сообщали, что пострадал якобы их родственник и необходимо передать определенную сумму денежных средств, чтобы “все было хорошо”. По такой схеме мужчина забрал сперва у одной пострадавшей 700 тысяч рублей, затем у другой 300 тысяч рублей. На третьей жертве мошенника поймали правоохранители.
Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.
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