В Коми осудили мигранта за мошенничество: мужчина был курьером в преступной группировке

21-летнего мигранта лишили свободы за мошенничество. Как установил суд, весной 2023 года мужчина состоял в организованной группе, которая обманывала пенсионеров и вымогала у них деньги. В этой схеме подсудимый был курьером. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Как выяснило следствие, мужчина ради легкой наживы приехал в Коми из Москвы. Мошенники действовали так: звонили пенсионерам на телефон и сообщали, что пострадал якобы их родственник и необходимо передать определенную сумму денежных средств, чтобы “все было хорошо”. По такой схеме мужчина забрал сперва у одной пострадавшей 700 тысяч рублей, затем у другой 300 тысяч рублей. На третьей жертве мошенника поймали правоохранители.