В Сыктывкаре врезались друг в друга авто и мотоцикл: у второго водителя множественные переломы

В Эжвинском районе Сыктывкара случилась авария – водитель 1961 года рождения за рулем отечественного авто марки “Лада Гранта” столкнулся с мотоциклистом 1999 года рождения. Дорожно-транспортное происшествие произошло напротив дома №72 по проспекту Бумажников. Об аварии сообщает Госавтоинспекция по региону.

Так, по данным правоохранителей, водитель “Лады” поворачивал налево во двор и не уступил дорогу мотоциклу. В итоге произошло столкновение. В результате аварии у водителя автомобиля медики диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, неосложненный криз. Его не госпитализировали. У мотоциклиста “скорая” зафиксировала закрытый перелом седалищной кости, перелом лучевой кости. Медики увезли его в больницу.