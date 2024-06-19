В Сыктывкаре врезались друг в друга авто и мотоцикл: у второго водителя множественные переломы
- 10:30 19 июня
- 12+
- Инесса Богатая
Фото УГИБДД МВД по Коми
В Эжвинском районе Сыктывкара случилась авария – водитель 1961 года рождения за рулем отечественного авто марки “Лада Гранта” столкнулся с мотоциклистом 1999 года рождения. Дорожно-транспортное происшествие произошло напротив дома №72 по проспекту Бумажников. Об аварии сообщает Госавтоинспекция по региону.
Так, по данным правоохранителей, водитель “Лады” поворачивал налево во двор и не уступил дорогу мотоциклу. В итоге произошло столкновение. В результате аварии у водителя автомобиля медики диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, неосложненный криз. Его не госпитализировали. У мотоциклиста “скорая” зафиксировала закрытый перелом седалищной кости, перелом лучевой кости. Медики увезли его в больницу.
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