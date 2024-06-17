Жители Коми за неделю потеряли из-за мошенников свыше 15 миллионов рублей

Фото из архива "Про Город"

В паучьи сети аферистов попались 36 жителей региона. За минувшую неделю в Коми злоумышленники ввели в заблуждение 36 людей. Доверчивые граждане перевели мошенникам более 15 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД по Республике Коми.

По данным ведомства, из 36 пострадавших 28 человек знали о схемах телефонных мошенников, но все равно повелись на их уловки.

За неделю от рук аферистов пострадали жители Сыктывкара, Ухты, Инты, Печоры и Воркуты.

Так, житель столицы Коми отдал мошенникам 600 тысяч рублей. Незнакомец использовал популярную схему: якобы на пострадавшего пытаются оформить кредит и нужно перевести все деньги на “безопасный счет”. Точно такая же ситуация случилась в Инте. Женщина доверилась злоумышленникам и перевела им 90 тысяч рублей.

В Печоре местный житель решил купить автомобильные диски через интернет-магазин. Он перевел “продавцу” 50 тысяч рублей за товар. После зачисления средств покупатель больше не мог написать магазину. В Воркуте произошла аналогичная ситуация: мужчина хотел приобрести шины для своего автомобиля также через интернет.