Тлю разъедает махом: 1 ложка этой кислятины спасет все растения — размешали и обдали вредителей
- 11:05 17 июня
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- Служба новостей
Тля - один из наиболее вредоносных садовых вредителей. Образуя обширные колонии и размножаясь стремительно, она поражает нижнюю сторону листьев молодых побегов. В результате листва скручивается, высыхает, и все растение замедляет свой рост.
Для борьбы с тлей садоводы используют различные инсектициды, настои и травяные отвары. Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии предлагает эффективное и безопасное средство - яблочный уксус.
Тля не переносит запах уксуса, а в его составе присутствуют кислоты, буквально разрушающие тело насекомых. При этом обработка не наносит вреда самим растениям, ведь используется разбавленный раствор.
Для приготовления состава смешивают 1 столовую ложку яблочного уксуса и 1 литр воды. Для усиления действия добавляют 1 чайную ложку любого мыла - жидкого, хозяйственного или дегтярного. Мыльная пленка запечатывает уксус на листьях и лишает вредителей возможности передвигаться.
Полученным раствором опрыскивают листву растений снизу и сверху вечером, когда в прогнозе нет риска дождя. Этот домашний инсектицид быстро уничтожит ненасытных вредителей и спасет ваши растения, пишет портал hibiny.ru.
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