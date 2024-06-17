Тлю разъедает махом: 1 ложка этой кислятины спасет все растения — размешали и обдали вредителей

Тля - один из наиболее вредоносных садовых вредителей. Образуя обширные колонии и размножаясь стремительно, она поражает нижнюю сторону листьев молодых побегов. В результате листва скручивается, высыхает, и все растение замедляет свой рост.

Для борьбы с тлей садоводы используют различные инсектициды, настои и травяные отвары. Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии предлагает эффективное и безопасное средство - яблочный уксус.