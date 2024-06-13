В Сысольском районе Коми построили дом для врача за шесть миллионов рублей
- 17:45 13 июня
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- Инесса Богатая
В нем есть все удобства для проживания: новая мебель, бытовая техника, водоснабжение и отопление.
Строительство комфортных домов для привлечения и закрепления медработников в сельские районы началось в 2023 году по инициативе Главы Республики Коми Владимира Уйба.
Так, в селе Куратово в Сысольском районе республики уже готов дом для врача-терапевта. В жилом помещении есть ванная комната и отдельный туалет, обставленная мебелью кухня, гостиная и спальня.
Как рассказала фельдшер Ирина Кочева, молодому специалисту, чтобы жить в этом доме, нужно будет заключить контракт с медорганизацией на пять лет.
“У нас в селе сейчас нет врача-терапевта, уволился акушер. Людям приходится ездить в райцентр, чтобы обследоваться. Новый специалист уже должен приехать в июле этого года. Этот дом предназначен только для докторов с высшим образованием”, – отметила фельдшер.
По словам медработника, на строительство дома ушло порядка шести миллионов рублей.
Жилье находится в собственности государства. Это значит, что врач будет проживать в новом доме, пока работает в населенном пункте.