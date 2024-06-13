В Сысольском районе Коми построили дом для врача за шесть миллионов рублей

В нем есть все удобства для проживания: новая мебель, бытовая техника, водоснабжение и отопление.

Строительство комфортных домов для привлечения и закрепления медработников в сельские районы началось в 2023 году по инициативе Главы Республики Коми Владимира Уйба.

Так, в селе Куратово в Сысольском районе республики уже готов дом для врача-терапевта. В жилом помещении есть ванная комната и отдельный туалет, обставленная мебелью кухня, гостиная и спальня.

Как рассказала фельдшер Ирина Кочева, молодому специалисту, чтобы жить в этом доме, нужно будет заключить контракт с медорганизацией на пять лет.