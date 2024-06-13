Зажмите 2 кнопки — и стиралка сама очистится грязи, плесени и остатков порошка: секрет вечной службы

Многие производители стиральных машин предусматривают функцию самоочистки в своих моделях, однако многие потребители не знают об этом. Рекомендуется включать программу самоочистки примерно один раз в месяц, чтобы избежать накопления грязи, плесени и неприятных запахов, а также для продления срока службы машины.

Чтобы включить программу самоочистки, нужно найти на стиральной машине кнопки "Интенсивная стирка" и "Без складок", которые обычно объединены скобкой с пометкой "звездочка" в центре. Затем нужно одновременно нажать на обе кнопки и подождать 2-3 секунды. На дисплее появится программа "очистка барабана", после чего можно нажать кнопку "старт".