Три горсти на банку — и от муравьев следа не останется: спасти пионы от вредителя можно только так

При обнаружении муравьев на пионах необходимо сразу принимать меры, так как велика вероятность, что вредители полностью уничтожат цветочные кусты. Муравьи питаются соком листьев и бутонов, а также способствуют появлению на растении тли, сообщает hibiny.ru.

Некоторые огородники используют химические средства для защиты пионов от муравьев, однако важно понимать, что такие препараты могут нанести вред растениям и здоровью человека. Поэтому лучше использовать более безопасные натуральные средства.