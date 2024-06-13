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Три горсти на банку — и от муравьев следа не останется: спасти пионы от вредителя можно только так

Три горсти на банку — и от муравьев следа не останется: спасти пионы от вредителя можно только такФото из архива "Про Города"

При обнаружении муравьев на пионах необходимо сразу принимать меры, так как велика вероятность, что вредители полностью уничтожат цветочные кусты. Муравьи питаются соком листьев и бутонов, а также способствуют появлению на растении тли, сообщает hibiny.ru.

Некоторые огородники используют химические средства для защиты пионов от муравьев, однако важно понимать, что такие препараты могут нанести вред растениям и здоровью человека. Поэтому лучше использовать более безопасные натуральные средства.

Эксперт рекомендует применять настой, приготовленный из чесночных или луковых стрелок. Для этого нужно измельчить 2-3 горсти стрелок, залить 3 литрами воды и настаивать 2-3 дня. Полученным настоем нужно опрыскивать кусты пионов и землю вокруг них. Такую обработку необходимо проводить раз в 2 недели, чтобы отпугивать муравьев на протяжении всего сезона.

Добавление в чесночный или луковый настой немного хозяйственного мыла сделает опрыскивание более эффективным. Этот натуральный способ безопасен для пионов и может применяться на других цветущих растениях.

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