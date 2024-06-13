Застекленные балконы под запретом: заставят снять и не разрешат сделать заново

Фото из архива "Про Города"

Остекленный балкон или лоджия - абсолютная норма жизни на сегодня. При покупке нового жилья мы стремимся сразу же привести балкон в комфортное состояние, не задумываясь о последствиях. Логика проста — моя квартира, балкон тоже мой, что хочу, то и делаю. На самом деле всё немного не так. При определённых обстоятельствах собственника могут обязать убрать остекление. Прецеденты в России были. Наибольший резонанс получили случаи «расчехления» балконов в Санкт-Петербурге и Калужской области. В обоих случаях владельцы квартир проиграли иск, поданный управляющей компанией и были вынуждены остекление убрать.

В каких же случаях УК может высказать своё «фи» собственникам жилья, подать в суд и официально принудить демонтировать конструкцию?

1. Если собственник остеклил балкон, не согласовав это решение с другими владельцам квартир на общем собрании жильцов. При этом ваш вариант остекления не понравился кому-то из собственников, угрожает жизни и здоровью и сохранности имущества. Сосед может пожаловаться в УК или напрямую в жилинспекцию.

2. Если дизайн остекления вашего балкона резко контрастирует с общим видом дома — надстроен козырек, вмонтированы боковые панели или перекладины для сушки белья и т.д. В особенности, если дом находится в центральной части города, если дом является частью культурного наследия. В данном случае управляющая компания не дожидаясь жалоб собственников сама может подать иск в суд и с большой долей вероятности выиграть его.

Парадокс в том, что вас могут обязать по суду произвести демонтаж балконного остекления, даже если его делал прежний владелец, а вы уже купили квартиру в таком виде. По закону, после приобретения недвижимости вы приняли на себя всю ответственность.

3. Если в доме затеян капитальный ремонт, а ваш балкон оттюнингован таким образом, что мешает проводить работы. Речь идёт опять же о козырьках и прочих навесных конструкциях. Сюда же отноятся жалобы сотрудников управляющих компаний, когда те не могут сбить сосульки или провести иные работы, так как им мешает сложная балконная конструкция. Именно на этом был основан иск одной их УК в Санк-Пектербурге. Жилищники требовали либо сноса конструкции, либо проведение части ремонтных работ за счёт собственника. Владелец квартиры проиграл суд во всех инстанциях.

Стоит ли демонтировать установленное остекление балконов в превинтивном порядке?

Нет. Эксперты говорят, что чаще всего самовольно застеклённые балконы не волнуют управляющие компании до тех пор, пока не начнут поступать жалобы от жильцов. Или надзорные органы не задумают провести проверку фасадов. А ещё юристы говорят, что даже незаконную перепланировку, проведённую много лет назад другим владельцем, можно узаконить.