Муравьи исчезают за секунды: простое, дешевое и эффективное средство спасет ваш сад
- 11:04 13 июня
- 12+
- Служба новостей
Муравьи могут нанести серьезный вред саду и огороду. Они повышают кислотность почвы, защищают и распространяют тлю, которая уничтожает растения. Муравьи также могут поедать ягоды, фрукты и повреждать цветы.
Эффективным средством для борьбы с муравьями является нашатырный спирт. Для приготовления раствора нужно смешать 4 столовые ложки нашатырного спирта с 1 литром воды и вылить полученный раствор прямо в муравейник. Нашатырный спирт быстро и эффективно уничтожает муравьев, не нанося вреда растениям.
Кроме того, обработка нашатырным спиртом обогащает почву азотом, фосфором и калием, делая ее более плодородной. Это позволяет использовать такую почву для рассады и посадки молодых саженцев.
Таким образом, нашатырный спирт является безопасным и эффективным средством для избавления от муравьев и улучшения качества почвы в саду.
Читайте также:
- На АЗС будут заливать полный бак бензина бесплатно с 14 июня: автолюбителей ждет приятный сюрприз
- Прогноз погоды изменился: нас ждет возвращение адской жары и ливень
- Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции
- Вознесение Господне: Что можно и чего нельзя делать 13 июня 2024 года
- Осталась всего 1 неделя: россиян просят покинуть свои дома. Что произойдет 22 июня