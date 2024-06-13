Муравьи исчезают за секунды: простое, дешевое и эффективное средство спасет ваш сад

Муравьи могут нанести серьезный вред саду и огороду. Они повышают кислотность почвы, защищают и распространяют тлю, которая уничтожает растения. Муравьи также могут поедать ягоды, фрукты и повреждать цветы.

Эффективным средством для борьбы с муравьями является нашатырный спирт. Для приготовления раствора нужно смешать 4 столовые ложки нашатырного спирта с 1 литром воды и вылить полученный раствор прямо в муравейник. Нашатырный спирт быстро и эффективно уничтожает муравьев, не нанося вреда растениям.