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Муравьи исчезают за секунды: простое, дешевое и эффективное средство спасет ваш сад

Муравьи исчезают за секунды: простое, дешевое и эффективное средство спасет ваш садfreepik.com

Муравьи могут нанести серьезный вред саду и огороду. Они повышают кислотность почвы, защищают и распространяют тлю, которая уничтожает растения. Муравьи также могут поедать ягоды, фрукты и повреждать цветы.

Эффективным средством для борьбы с муравьями является нашатырный спирт. Для приготовления раствора нужно смешать 4 столовые ложки нашатырного спирта с 1 литром воды и вылить полученный раствор прямо в муравейник. Нашатырный спирт быстро и эффективно уничтожает муравьев, не нанося вреда растениям.

Кроме того, обработка нашатырным спиртом обогащает почву азотом, фосфором и калием, делая ее более плодородной. Это позволяет использовать такую почву для рассады и посадки молодых саженцев.

Таким образом, нашатырный спирт является безопасным и эффективным средством для избавления от муравьев и улучшения качества почвы в саду.

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