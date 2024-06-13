Пострадавшего в аварии под Ухтой пьяного водителя УАЗ госпитализировали в больницу
- 08:30 13 июня
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- Татьяна Зубова
Житель Ухты пострадал в аварии, виновником которой стал он сам.
Как следует из информации УГИБДД МВД по Коми, происшествие случилось в День России, 12 июня, около десяти вечера. 52-летний водителя сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Управляя автомобилем УАЗ-31514, он направлялся из Ухты в сторону Яреги. На 14 километре подъезда к поселку водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего улетел в правый кювет после столкновения с опорой дорожного знака "пешеходный переход", стоящей по ходу движения.
В результате ДТП пьяный горожанин получил порезы на пояснице и лбу. Он был госпитализирован в ближайшую больницу. В ведомстве уточнили, что страховые ремни спасли его от более серьезных последствий.
По данным госавтоинспекции, нарушитель получил водительское удостоверение более 20 лет назад, в 1995 году.