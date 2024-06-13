Пострадавшего в аварии под Ухтой пьяного водителя УАЗ госпитализировали в больницу

Житель Ухты пострадал в аварии, виновником которой стал он сам.

Как следует из информации УГИБДД МВД по Коми, происшествие случилось в День России, 12 июня, около десяти вечера. 52-летний водителя сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Управляя автомобилем УАЗ-31514, он направлялся из Ухты в сторону Яреги. На 14 километре подъезда к поселку водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего улетел в правый кювет после столкновения с опорой дорожного знака "пешеходный переход", стоящей по ходу движения.