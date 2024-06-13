В Коми придут дожди и грозы: прогноз погоды на 13 июня

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сегодня, 13 июня, в Коми придут дожди и грозы. Неутешительный прогноз дали в региональном ЦГМС. В целом на территории региона установится переменная облачность. Ряд городов и сел ночью настигнет небольшой дождь, гроза, туман. В дневное время синоптики также обещают кратковременный дождь, местами грозу и ливень.

Ветер южной четверти, его скорость достигнет около 5-10 метров в секунду. При этом днем специалисты предупреждают о шквалистом усилении до 15-20 метров в секунду. Ночью температура остановится на отметке +13...+18С, днем потеплеет до +20...+25С. При этом в северной части республики ночью ожидается не больше +3...+8С, днем около +15...+20С. На юге Коми обратная ситуация. Здесь в отдельных муниципалитетах днем установится жара до +26...+31°С.