Голикова жестко решила судьбы пожилых россиян: указ железный
- 02:00 13 июня
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- Служба новостей
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года потребуется не менее 100 миллиардов рублей.
По ее словам, точная сумма будет уточнена с учетом уровня индексации, который будет определен к 1 февраля. Размер индексации будет зависеть от уровня инфляции в текущем году.
В России насчитывается 7,8 миллионов работающих пенсионеров. Голикова отметила, что у Социального фонда России есть достаточно средств для обеспечения индексации их пенсий.
Ранее президент Владимир Путин призвал Государственную Думу принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам, начиная с 1 февраля 2025 года.
К работающим пенсионерам относятся те, кто получает пенсию и работает по трудовому или гражданско-правовому договору, при этом их работодатели делают отчисления в Социальный фонд России. Индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам была приостановлена указом президента с 2016 года, сообщает ngnovoros.ru.