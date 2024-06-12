Голикова жестко решила судьбы пожилых россиян: указ железный

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года потребуется не менее 100 миллиардов рублей.

По ее словам, точная сумма будет уточнена с учетом уровня индексации, который будет определен к 1 февраля. Размер индексации будет зависеть от уровня инфляции в текущем году.