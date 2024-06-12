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Пожилых граждан без завещания ждет очень неприятный сюрприз

Пожилых граждан без завещания ждет очень неприятный сюрприз

Завещание – это юридический документ, который позволяет человеку распорядиться своим имуществом после смерти, пишет progoroduhta.ru. Вот основные моменты:

Преимущества завещания:

  • Свобода волеизъявления - завещатель сам решает, кому и что оставить.
  • Защита от споров - завещание имеет приоритет над другими претензиями.
  • Возможность отмены или изменения в любой момент.
  • Экономия времени и средств при наследовании.

Как составить завещание:
Определить наследников и их доли.

  • Выбрать форму - простую письменную или нотариальную. Нотариальная форма более надежна.
  • Оформить завещание - написать от руки или обратиться к нотариусу.
  • Зарегистрировать - для простой формы после смерти, для нотариальной нотариус сам регистрирует.

Изменения в законодательстве:

  • Обсуждается законопроект о штрафах для пожилых людей без завещания.

Важные моменты:

  • Услуги нотариуса платные.
  • Завещание можно изменить или отменить в любое время.
  • Если нет возможности обратиться к нотариусу, завещание можно составить у главврача или командира части.

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