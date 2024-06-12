"Не вздумайте брать даже по акции": Росконтроль назвал три марки чая, которые попали в черный список
- 05:30 12 июня
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- Служба новостей
Эксперты Росконтроля предостерегли россиян от покупки определенного чая, который следует обойти стороной не только в обычное время, но и при любых акционных предложениях. Несколько марок были отмечены специалистами, попав в черный список этой организации.
Как отмечают профессионалы, чай остается одним из самых популярных горячих напитков среди россиян. Его статус способен конкурировать только с кофе, продажи которого остаются на высоком уровне. В то время как кофе пьют в основном только утром и днем, чашка чая может стать наслаждением в любое время суток.
Однако, крайне важно, чтобы такой продукт был высокого качества. В целях выявления самых лучших вариантов чая, специалисты Росконтроля провели несколько масштабных исследований рынка, включая как пакетированный, так и листовой чай, как зеленый, так и черный.
Результаты экспертизы, проведенной Росконтролем, раз и навсегда опровергли миф о том, что чай в пакетиках не может считаться настоящим, а внутри содержится только фабричная пыль, ветки и прочий мусор. Один из вариантов чая получил самую высокую оценку экспертов и удостоился всероссийского знака качества – это чай "Бета-чай. Королевское качество". Кроме того, в список лучших марок попали такие известные производители, как Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и "Майский".
В черный список, к сожалению, попали несколько образцов чая. Эксперты отклонили зеленый чай двух брендов, произведенных на Шри-Ланке и в Ленинградской области, в связи с обнаружением повышенного содержания плесени, превышающего норму в 15 раз. Аналогичная проблема была выявлена и у черного чая собственной торговой марки известной сети супермаркетов, сообщает progoroduhta.ru.
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