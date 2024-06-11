Вот что ждет всех неработающих пенсионеров с 1 июля

Определенным категориям пенсионеров сделали доплаты в размере 10 тыс. рублей. При этом есть люди, которые станут получать больше с 1 июля, а кому-то с лета пересчитают размер льгот. Как изменится начисление пенсии, рассказал портал LIFE.

С 1 июля 2024 года пенсионеров ждут новшества на региональном уровне. Они будут различаться в зависимости от места проживания льготника. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Она привела в пример Краснодарский край. Там с 1 июля, как и в прошлом году, проведут индексацию льготной стоимости ежемесячных проездных документов. Они представляют собой дополнительную меру социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края. Льгота предоставляется при оплате проезда на городском наземном электрическом транспорте, автомобильном транспорте общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении.

— Этой льготой пользуются пенсионеры и предпенсионеры, ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла и другие категории, если их доход не превышает двукратного размера величины прожиточного минимума, установленного для основных социально-демографических групп населения в Краснодарском крае. На 2024 год льготная стоимость ежемесячных проездных документов проиндексирована и определена в размере: на городской автобус — 380 рублей, на троллейбус — 490 рублей, на трамвай — 490 рублей, на трамвай и троллейбус — 620 рублей, на троллейбус и автобус — 620 рублей, на трамвай и автобус — 620 рублей, на трамвай, троллейбус и автобус — 770 рублей, — пояснила Оксана Красовская.

Юрист также добавила, что пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов, а именно их пенсия увеличится на 8134, 88 рубля. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в мае будет установлена I группа инвалидности. И также стоит обратить внимание: если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается. Тем, кто ранее достиг возраста 80 лет, прибавки тоже не будет, так как они её уже получают.