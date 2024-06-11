Не вздумайте сюда ехать: зеленая жижа и дикие мужчины на российских пляжах в 2024

Лето — пора отпусков, когда многие россияне устремляются на юг страны, чтобы насладиться морем и солнцем. Однако в этом году российские курорты столкнулись с волной критики: грязное море, мусор на пляжах и высокие цены стали главными темами обсуждений среди туристов.

Сочи, известный своей красивой природой, разочаровал отдыхающих. Дарья из Краснодара рассказала, что море было слишком холодным для купания, а когда вода прогрелась, пляжи заволокло мусором. Туристы были возмущены тем, что никто не убирал мусор, несмотря на высокие цены за проживание.