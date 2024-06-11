Зажмите 2 кнопки — и стиралка сама очистится грязи, плесени и остатков порошка: секрет вечной службы
- 16:00 11 июня
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- Служба новостей
Многие производители стиральных машин предусматривают функцию самоочистки в своих моделях, однако многие потребители не знают об этом. Рекомендуется включать программу самоочистки примерно один раз в месяц, чтобы избежать накопления грязи, плесени и неприятных запахов, а также для продления срока службы машины.
Чтобы включить программу самоочистки, нужно найти на стиральной машине кнопки "Интенсивная стирка" и "Без складок", которые обычно объединены скобкой с пометкой "звездочка" в центре. Затем нужно одновременно нажать на обе кнопки и подождать 2-3 секунды. На дисплее появится программа "очистка барабана", после чего можно нажать кнопку "старт".
Важно отметить, что при запуске программы самоочистки не нужно добавлять моющие средства. Машина самостоятельно очистит барабан от грязи, плесени, остатков порошка и других чистящих средств.
Для продления срока службы стиральной машины также рекомендуется следующее:
- После каждой стирки просушивайте барабан и резиновый уплотнитель.
- Регулярно очищайте сливной шланг и фильтр.
- Не переусердствуйте с использованием кондиционеров для белья.
При соблюдении этих простых правил ваша стиральная машина будет служить вам на протяжении длительного времени, сообщает портал hibiny.ru.
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