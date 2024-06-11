Пожилых граждан без завещания ждет очень неприятный сюрприз в июле
- 14:15 11 июня
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Завещание – это юридический документ, который позволяет человеку распорядиться своим имуществом после смерти, пишет progoroduhta.ru. Вот основные моменты:
Преимущества завещания:
- Свобода волеизъявления - завещатель сам решает, кому и что оставить.
- Защита от споров - завещание имеет приоритет над другими претензиями.
- Возможность отмены или изменения в любой момент.
- Экономия времени и средств при наследовании.
Как составить завещание:
Определить наследников и их доли.
- Выбрать форму - простую письменную или нотариальную. Нотариальная форма более надежна.
- Оформить завещание - написать от руки или обратиться к нотариусу.
- Зарегистрировать - для простой формы после смерти, для нотариальной нотариус сам регистрирует.
Изменения в законодательстве:
- Обсуждается законопроект о штрафах для пожилых людей без завещания.
Важные моменты:
- Услуги нотариуса платные.
- Завещание можно изменить или отменить в любое время.
- Если нет возможности обратиться к нотариусу, завещание можно составить у главврача или командира части.
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