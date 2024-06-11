С 1 июлня вступают в силу новые нормы учета ЖКХ: всех, у кого есть счетчики, ждут последствия

Фото из архива "Про Города"

С июля 2024 года вступают в силу новые правила учета коммунальных услуг. Главное нововведение - отмена обязательной поверки приборов учета (счетчиков). Ранее управляющие компании и ТСЖ требовали от собственников квартир предоставлять документы о проведенной поверке счетчиков, что создавало дополнительные финансовые издержки для граждан. Теперь такого требования больше нет.

Однако отмена поверки счетчиков может привести к пересмотру платежей за коммунальные услуги. Если счетчики уже проходили проверку, но соответствующие услуги были оплачены, владельцам квартир будут сделаны перерасчеты за 2023 год.

Данные изменения направлены на защиту прав потребителей и снижение финансовой нагрузки на граждан. Но они сопряжены с определенными рисками, например, недобросовестные владельцы могут установить поддельные счетчики.

Для предотвращения таких ситуаций поставщикам коммунальных услуг предоставлено право на выборочную проверку счетчиков. При выявлении нарушений счетчик будет признан недействительным, и платежи будут взиматься без учета его показаний.

Владельцам квартир рекомендуется тщательно контролировать показания счетчиков, своевременно информировать поставщиков об их неисправности, а также проверять оборудование при установке. Управляющие компании обязаны разъяснять новые правила собственникам.