В Сыктывкаре 12 июня изменится схема движения автобусов

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре 12 июня изменится схема движения автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. В связи с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню России, Дню города, движение общественного транспорта ограничат на следующих участках улиц:

- по ул. Коммунистической: от ул. Интернациональная до ул. Кирова 12 июня 2024 года с 00.00 часов до 24.00 часов на время проведения мероприятия;

- по ул. Ленина: от ул. Бабушкина до ул. Куратова 12 июня 2024 года с 00.00 часов до 24.00 часов на период проведения мероприятия;

- от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической 12 июня 2024 года с 00.00 до 24.00 часов на время проведения мероприятия;

- въезд и выезд к ГАУ РК "Театр оперы и балета" со стороны ул. Коммунистической 12 июня 2024 года с 08.00 до 16.00 часов на время проведения выставки специализированной техники.

Движение общественного транспорта будет осуществляется в объезд по следующим утвержденным схемам:

маршрут № 1 — в прямом направлении: ул. Кирова – ул. Пушкина – ул. Интернациональная — ул. Орджоникидзе – далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Пушкина – ул. Кирова – далее по маршруту.

маршрут № 3 — в прямом направлении: ул. Советская – ул. Пушкина – ул. Интернациональная – далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Интернациональная – ул. Пушкина – ул. Советская – далее по маршруту.

маршрут № 12 — в прямом направлении: ул. Советская – ул. Пушкина –ул. Интернациональная – далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Интернациональная – ул. Пушкина – ул. Советская – далее по маршруту.

маршрут № 23 — в прямом направлении: ул. Ленина – ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная — ул. Пушкина - далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Пушкина – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе — ул. Ленина — далее по маршруту.

маршрут № 25 — в прямом направлении: ул. Ленина – ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная — ул. Пушкина - далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Пушкина – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе — ул. Ленина — далее по маршруту.

маршрут № 25 — в прямом направлении: ул. Ленина – ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная — ул. Пушкина - далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Пушкина – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе — ул. Ленина — далее по маршруту.

маршрут № 26 — в прямом направлении: ул. Ленина – ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная — ул. Пушкина - далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Пушкина – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе — ул. Ленина — далее по маршруту.

маршрут № 46 — в прямом направлении: ул. Коммунистическая – ул. Интернациональная — ул. Пушкина – далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Пушкина – ул. Интернациональная – ул. Коммунистическая – далее по маршруту.

маршрут № 103 — в прямом направлении: ул. Ленина – ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная — ул. Пушкина - далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Пушкина – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе — ул. Ленина — далее по маршруту.

маршрут № 126 — в прямом направлении: ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Пушкина – ул. Кирова – далее по маршруту.