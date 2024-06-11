Сыктывкарец остался без глаза после посиделки с приятелем

Житель Эжвы отправится в колонию за обезображивание лица своего коллеги. Подробнее о преступлении рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, в феврале минувшего 2023 года коллеги по работе распивали спиртное. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них схватил оппонента за ногу и сильно потянул. Тот не удержал равновесие и упал, ударившись головой о газовый баллон. Далее агрессор ударил коленом в глаз потерпевшего, а также нанес несколько ударов по телу.