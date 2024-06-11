В Следственном комитете России взяли на контроль инцидент с падением сыктывкарки в автобусе
- 07:30 11 июня
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- Татьяна Зубова
Инцидент с падением пожилой сыктывкарки в автобусе взяли на контроль в Следственном комитете России. Информация об этом появилась на официальном портале ведомства.
Напомним, в субботу, 8 июня, водитель городского автобуса резко затормозил, в результате чего 66-летняя пассажирка не удержала равновесие и упала. Женщина получила перелом позвоночника. Ее госпитализировали в больницу.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Коми Алексею Лыжину привести процессуальную проверку и предоставить отчет в Москву.
Напомним, следователи Сыктывкара начали процессуальную проверку в связи с травмированным юным пассажиром автобуса. Мальчик пострадал в результате ДТП, когда автобус, на котором он передвигался, врезался в электростолб.