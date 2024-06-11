В Следственном комитете России взяли на контроль инцидент с падением сыктывкарки в автобусе

Инцидент с падением пожилой сыктывкарки в автобусе взяли на контроль в Следственном комитете России. Информация об этом появилась на официальном портале ведомства.

Напомним, в субботу, 8 июня, водитель городского автобуса резко затормозил, в результате чего 66-летняя пассажирка не удержала равновесие и упала. Женщина получила перелом позвоночника. Ее госпитализировали в больницу.