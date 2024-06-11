Следует прихватить зонт: в ряде городов и районов Коми 11 июня пройдут дожди
- 06:30 11 июня
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- Татьяна Зубова
Сегодня, 11 июня, на территории Республики Коми установится облачная погода с прояснениями. Информацию об этом подтвердили в региональном ЦГМС.
Синоптики предупредили о кратковременных осадках в ночное время суток, днём также возможны кратковременные дожди и даже гроза. Теплый ветер около 5-10 метров в секунду подует с юга, однако при грозе порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ночью столбик термометра остановится на отметке +9...+14С. На севере еще холоднее - не больше +2...+7С. Днем воздух прогреется до +17...+22С, в некоторых районах до +22...+27°С.
На крайнем северо-востоке по-прежнему держится весенний холод. По прогнозам синоптиков, ночью здесь выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура около 0...+5С ночью и +8...+13°С.
Сыктывкарцам сегодня при выходе из дома следует прихватить зонт. Днем в городе пройдет дождь, тогда как ночью осадков не ожидается. Температура ночью +12...+14С, днем +20...+22°С.