Следует прихватить зонт: в ряде городов и районов Коми 11 июня пройдут дожди

Сегодня, 11 июня, на территории Республики Коми установится облачная погода с прояснениями. Информацию об этом подтвердили в региональном ЦГМС.

Синоптики предупредили о кратковременных осадках в ночное время суток, днём также возможны кратковременные дожди и даже гроза. Теплый ветер около 5-10 метров в секунду подует с юга, однако при грозе порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ночью столбик термометра остановится на отметке +9...+14С. На севере еще холоднее - не больше +2...+7С. Днем воздух прогреется до +17...+22С, в некоторых районах до +22...+27°С.