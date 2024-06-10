Не вздумайте сюда ехать: зеленая жижа и дикие мужчины на российских пляжах в 2024
- 19:32 10 июня
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- borisprovotorov
Лето — пора отпусков, когда многие россияне устремляются на юг страны, чтобы насладиться морем и солнцем. Однако в этом году российские курорты столкнулись с волной критики: грязное море, мусор на пляжах и высокие цены стали главными темами обсуждений среди туристов.
Сочи, известный своей красивой природой, разочаровал отдыхающих. Дарья из Краснодара рассказала, что море было слишком холодным для купания, а когда вода прогрелась, пляжи заволокло мусором. Туристы были возмущены тем, что никто не убирал мусор, несмотря на высокие цены за проживание.
В Анапе туристы столкнулись с цветущими водорослями, которые захватили пляж. Морская трава была скользкой и вонючей, что мешало купанию и отдыху. Ольга из Волгограда осталась недовольна отпуском из-за высоких цен, отсутствия сервиса, а также ротавируса и ОРВИ у детей.
Геленджик также столкнулся с проблемой цветущих водорослей. Марина из Ростова-на-Дону отметила, что отель был на уровне Турции, но море было грязным. Кроме того, отдыхающие жаловались на диких самокатчиков, гоняющих по набережной, и плохое дно в бухте.
Крым, несмотря на чистое море и приемлемые цены, разочаровал туристов отсутствием сервиса. Ната из Ростова-на-Дону была недовольна высокими ценами и отсутствием сервиса.
Дагестан, напротив, получил положительные отзывы. Наталья Абрамова оценила природу региона, небольшие цены и вкусную местную кухню. Однако она отметила, что местные мужчины иногда проявляют излишнее внимание, что может напугать.
Абхазия очаровала туристов своей красивой природой и достопримечательностями, но разочаровала поведением соотечественников, которые устраивали пьяные дебоши и вели себя некультурно.
Несмотря на многочисленные жалобы, российские курорты продолжают привлекать туристов. Возможно, это связано с ограничениями на поездки за границу или с желанием поддержать отечественный туризм. Тем не менее, российским курортам есть над чем работать, чтобы улучшить условия для отдыхающих и оправдать их ожидания.
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