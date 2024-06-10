Жара и грозы: погода в Коми 10 июня

Синоптики Коми рассказали о погоде в регионе 10 июня.

Сегодня традиционно ожидается переменная облачность. В ночное время суток возможны кратковременные осадки, в при этом на востоке республики местами ожидается ливень. Днем местами также пройдет кратковременный дождь, а в некоторых муниципалитетах специалисты обещают грозу. Ветер переменный около1-5 метров в секунду, при грозе порывы могут достигнуть 15-17 метров в секунду. Температура ночью не превысит +8...+13С, а местами еще холоднее - не более +2...+7С. Днем воздух прогреется до +18...+23С, на северо-востоке, крайнем севере намного прохладнее - около +9...+14°С.