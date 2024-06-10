У жителей Коми на неделе будет три выходных

В июне нерабочие дни не ограничиваются только традиционными выходными. Они также включают дополнительный выходной, связанный с государственным праздником - Днем России.

При соблюдении пятидневной рабочей недели, выходными днями будут 12 июня (среда) - день праздника, а также 15 и 16 июня. Важно отметить, что 11 июня (вторник) будет предпраздничным сокращенным рабочим днем.