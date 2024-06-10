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У жителей Коми на неделе будет три выходных

У жителей Коми на неделе будет три выходныхФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В июне нерабочие дни не ограничиваются только традиционными выходными. Они также включают дополнительный выходной, связанный с государственным праздником - Днем России.

При соблюдении пятидневной рабочей недели, выходными днями будут 12 июня (среда) - день праздника, а также 15 и 16 июня. Важно отметить, что 11 июня (вторник) будет предпраздничным сокращенным рабочим днем.

Отметим, 12 июня в столице Коми пройдет масштабное празднование Дня России. Развлекательные площадки организуют сразу в нескольких уголках города, а главные мероприятия, в том числе праздничный концерт с выступлением местных и столичных артистов состоится на Стефановской площади.

Напомним, в этом году хедлайнерами праздника станут группа "Турбомода" и певица "Юта", первые посещали республику с концертом несколько лет назад, сообщили в пресс-службе администрации Сыктывкара.

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