Жительницу Коми осудили за крупную кражу с карты знакомого

Ухтинский горсуд рассмотрел уголовное дело в адрес 37-летней местной жительницы.

Суд установил, что 25 марта прошлого года, женщина в компании распивала алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, женщина решила отправиться в магазин вместе с другим членом компании. Когда мужчина оплачивал покупку, женщина запомнила пин-код от карточки. Во время продолжения застолья, женщина секретно вытащила у мужчины банковскую карту, дошла до банкомата и сняла 180 тысяч рублей.