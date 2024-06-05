Жительницу Коми осудили за крупную кражу с карты знакомого
- 20:30 5 июня
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Ухтинский горсуд рассмотрел уголовное дело в адрес 37-летней местной жительницы.
Суд установил, что 25 марта прошлого года, женщина в компании распивала алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, женщина решила отправиться в магазин вместе с другим членом компании. Когда мужчина оплачивал покупку, женщина запомнила пин-код от карточки. Во время продолжения застолья, женщина секретно вытащила у мужчины банковскую карту, дошла до банкомата и сняла 180 тысяч рублей.
Женщину признали виновной в краже, которая была совершена с использованием банковского счета и с причинением значительного ущерба гражданину. Суд приговорил женщину к наказанию в виде штрафа в счет государства в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.