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Жительницу Коми осудили за крупную кражу с карты знакомого

Жительницу Коми осудили за крупную кражу с карты знакомогофото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ухтинский горсуд рассмотрел уголовное дело в адрес 37-летней местной жительницы.

Суд установил, что 25 марта прошлого года, женщина в компании распивала алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, женщина решила отправиться в магазин вместе с другим членом компании. Когда мужчина оплачивал покупку, женщина запомнила пин-код от карточки. Во время продолжения застолья, женщина секретно вытащила у мужчины банковскую карту, дошла до банкомата и сняла 180 тысяч рублей.

Женщину признали виновной в краже, которая была совершена с использованием банковского счета и с причинением значительного ущерба гражданину. Суд приговорил женщину к наказанию в виде штрафа в счет государства в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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