Житель Корткеросского района перевел дочерям 100 рублей и пропал

Судебные приставы Коми разыскивают очередного отца-алиментщика 41-летнего Ивана Морозова из Корткеросского района. Эту информацию подтвердили в УФССП России по Коми.

В ориентировке, которую распространили представители пресс-службы ведомства указано, что на содержании мужчины находятся две несовершеннолетние дочери. Однако единственное перечисление, что они получили от отца - это 100 рублей. Мужчина перевёл деньги ещё в 2022 году. С тех пор он не оказывал никакой финансовой поддержки девочкам.