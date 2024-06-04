Житель Корткеросского района перевел дочерям 100 рублей и пропал
- 07:00 4 июня
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- Татьяна Зубова
Судебные приставы Коми разыскивают очередного отца-алиментщика 41-летнего Ивана Морозова из Корткеросского района. Эту информацию подтвердили в УФССП России по Коми.
В ориентировке, которую распространили представители пресс-службы ведомства указано, что на содержании мужчины находятся две несовершеннолетние дочери. Однако единственное перечисление, что они получили от отца - это 100 рублей. Мужчина перевёл деньги ещё в 2022 году. С тех пор он не оказывал никакой финансовой поддержки девочкам.
Приставы обращаются ко всем жителям региона, владеющим какой-либо актуальной информацией о местонахождении Ивана Морозова, с просьбой передать данные специалисту, осуществляющему розыск, в ОСП по Сыктывкару № 1 по телефону 8 (8212) 28-79-92 или в дежурную часть УФССП России по Республике Коми по телефону 8 (8212) 28-74-69 (круглосуточно).
Напомним, ранее мы писали о многодетной матери, которая накопила долг перед летом и более миллиона рублей.