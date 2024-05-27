Финансовые пророчества Тамары Глобы: кто из знаков зодиака разбогатеет на следующей неделе
- 13:45 27 мая
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- Служба новостей
Астролог назвала тех, кто окажется в центре внимания Вселенной
На следующей неделе большинство знаков зодиака могут ожидать финансовых успехов, как поделилась Тамара Глоба, ведущий астролог страны. Особенно удачливыми окажутся два знака начиная с 27 мая, благодаря благоприятному расположению звезд, которое обещает им значительные денежные выигрыши.
Для Тельцов предстоящая неделя обещает быть периодом финансовых достижений и прибыли. Ожидаются выгодные сделки, возможно повышение дохода через зарплату или премии. Тамара Глоба советует Тельцам не пропускать возможности для заработка и рассматривать варианты инвестиций и крупных покупок. При этом важно помнить о необходимости откладывать деньги на будущее. Особенно удачными днями для финансовых операций станут вторник и среда, когда можно ожидать крупные поступления или выгодные предложения.
Рыбам также стоит ожидать финансового благополучия на следующей неделе. Им могут посчастливиться крупные денежные поступления, выигрыши в лотерею или получение наследства. Возможны также выгодные предложения по работе или для бизнеса. Тамара Глоба рекомендует Рыбам использовать этот шанс для улучшения своего материального положения, при этом советует тщательно подумать, прежде чем тратить полученные средства.