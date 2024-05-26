Сосед весь май втыкал старые вилки в грядки: мы сначала смеялись, теперь делаем так же

Дачникам разъяснили, для чего бывалые садоводы втыкают старые вилки в грядки. Оказалось, что такой хитрый трюк способен избавить сразу от нескольких проблем. Эффективность метода подтвердила агроном Ксения Давыдова.



По словам эксперта, во-первых, если воткнуть старые вилки в грядки зубцами вверх, то домашние животные, включая кошек и собак, уже не смогут вольготно разлечься на грядке с высаженными овощными культурами.



Как разъяснила Давыдова, во-вторых, вилки эффективно отпугивают пернатых, которые любят полакомиться клубникой.

В-третьих, вилки представляют собой надёжную опору для низкорослых культур. Зачастую многие цветы и кусты начинают клониться к земле под тяжестью плодов или листьев. Это может испачкать урожай, особенно в дождливую погоду.



Поэтому бывалые садоводы применяют одноразовые или старые вилки как опору для клубники, чтобы не допустить ее соприкосновения с почвой. В результате ягода сохранит аппетитный вид, а также будет спасена от вредителей и сырости. Для использования вилки в качестве опоры важно убрать у нее два средних зубца и подпереть ей стебель растения, сообщает портал Хибины.ru.